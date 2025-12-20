Conférence

L’imagerie médicale est devenue incontournable dans le diagnostic, le pronostic, la prise en charge et le suivi thérapeutique des patients porteurs d’une maladie neurologique. Les deux entités de l’imagerie médicale, la radiologie et la médecine nucléaire, ont connu ces dernières années de nombreuses évolutions et révolutions. De simples concepts ou projets de recherche deviennent quelques années plus tard routiniers, au service de la prise en charge courante des patients.

Avec Jean-Yves Gauvrit et Florence Le Jeune.