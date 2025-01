Conférence

Pourquoi les femmes et les hommes sont-ils à la fois tous pareils et tous différents ? Quels sont les rôles de la biologie et de l’environnement socio-culturel dans la construction de nos identités de femmes et d’hommes ? La conférence de Catherine Vidal traite des avancées des recherches sur le cerveau, le sexe et les enjeux éthiques des neurosciences.