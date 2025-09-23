Comment les bébés font-ils pour apprendre une langue et quels sont les facteurs qui leur permettent d’y parvenir ? Des équipes de psycholinguistes s’intéressent notamment à l’apprentissage de la structure des phrases, de l’organisation des sons dans le langage, ou encore à influence de l’environnement social sur le développement cognitif de l’enfant.
Avec la participation de
:
Cécile CRIMON
Mireille BABINEAU
Babylab de l’École normale supérieure – PSL
Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique – LSCP
CNRS / ENS-PSL / EHESS
Sho TSUJI
Babylab de l’École normale supérieure – PSL
Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique – LSCP
CNRS / ENS-PSL / EHESS
IRCN Babylab, The University of Tokyo
Réalisation, images, son, montage et commentaire
: Pierre de Parscau
Mixage : Thomas Huguet
Rédaction en chef : Nicolas Baker
Musique : Shutterstock