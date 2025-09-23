Documentaire

Comment les bébés font-ils pour apprendre une langue et quels sont les facteurs qui leur permettent d’y parvenir ? Des équipes de psycholinguistes s’intéressent notamment à l’apprentissage de la structure des phrases, de l’organisation des sons dans le langage, ou encore à influence de l’environnement social sur le développement cognitif de l’enfant.

Avec la participation de

:

Cécile CRIMON

Mireille BABINEAU

Babylab de l’École normale supérieure – PSL

Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique – LSCP

CNRS / ENS-PSL / EHESS

Sho TSUJI

Babylab de l’École normale supérieure – PSL

Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique – LSCP

CNRS / ENS-PSL / EHESS

IRCN Babylab, The University of Tokyo

Réalisation, images, son, montage et commentaire

: Pierre de Parscau

Mixage : Thomas Huguet

Rédaction en chef : Nicolas Baker

Musique : Shutterstock