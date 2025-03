Conférence

Les intervenants vont balayer les bienfaits d’une activité physique pratiquée régulièrement en présentant les différents mécanismes d’action sur le fonctionnement du corps humain. Ils aborderont aussi les dangers et les mécanismes de la sédentarité (définis par une quantité d’inactivité quotidienne) sur la santé.

L’objectif de cette conférence est de présenter, de vulgariser les mécanismes de l’activité physique sur le métabolisme, de bien présenter les effets à court et à moyen terme sur le plan physique, psychique et social, et de montrer comment chacun d’entre nous pourrait mettre en application un véritable plan anti-sédentarité en suivant un certain nombre de préconisations.