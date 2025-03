Conférence

Pour cette soirée inaugurale nationale de la Semaine du cerveau, l’Orchestre des Campus de Grenoble (dirigé par Pierre-Adrien Théo et Angélique Cormier) sera en scène avec le duo Christophe Rocher et Nicolas Pointard (ensemble Nautilis) et le scientifique Nicolas Farrugia (Maître de Conférence, IMT Atlantique, Bretagne-Pays de la Loire, École des Mines-Telecom, Brest, France) qui mènent ensemble le projet “Brain Songs”. Ensemble, ils proposent de nous immerger dans l’univers des ondes cérébrales et des rythmes musicaux, et d’observer leur interaction quand le cerveau improvise la musique.Ce spectacle – conférence qui mêle musique classique, musique improvisée, soundpainting et mise en musique des ondes cérébrales en temps réel.