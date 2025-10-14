Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Et si le futur de la médecine, c’était… les plantes ? Avec une meilleure compréhension des anciens remèdes naturels, nous pourrions améliorer significativement la médecine contemporaine. Images tirées de la...

Podcast Explorer l’exposome PFAS dans nos poêles anti-adhésives, polluants éternels dans nos cheveux ou ruisseaux, perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, mais aussi...

Conférence Maladies neurodégénératives : point sur Alzheimer et Parkinson Les maladies neurodégénératives sont une préoccupation majeure du XXIe siècle. Avec le vieillissement de la population, elles concernent un...

Conférence TDAH : déploie ton potentiel ! Présentation de certains aspects scientifiques en lien avec le TDAH, impacts et démarche diagnostique. La Dre Annick Vincent partage...

Podcast Le pénis… scientifique Il y a des sujets plus sensibles que d’autres, mais au Labo des savoirs, nous n’avons peur de rien...

Podcast Comment votre mémoire vous trompe Votre mémoire peut créer de faux souvenirs, vécus avec autant de certitude que les vrais. Le chercheur en neurosciences...

Conférence Cerveau et émotions Un projet qui met en valeur la complexité du cerveau et des émotions. Nous avons tenté d’articuler les sciences...

Article 4 informations insolites sur le cerveau humain Le cerveau humain demeure un véritable mystère pour la science. Bien qu’il pèse seulement environ 1,3 kilogramme, il contrôle...

Podcast Handicaps invisibles : au-delà des apparences Troubles de l’attention ou du spectre autistique, maladies chroniques… ces conditions bouleversent le quotidien de millions de personnes, sans...

Documentaire Dyslexie : les nouvelles pistes Ils sont entre 8 et 10 % de la population, et ils ont longtemps passé pour des paresseux ou...

Documentaire Enquête sur un rebelle Emmanuel Macron était jeudi 9 avril à Marseille, pour rencontrer le professeur Didier Raoult. L’infectiologue lui a présenté sa...

Documentaire Congeler ses ovocytes pour repousser sa maternité? Le « social egg freezing » – appelé aussi auto-congélation d’ovocytes – permet à des femmes qui désirent un enfant, mais...

Documentaire Quand le corps s’exprime Le corps communique de façon parfois plus éloquente que les paroles. Les expressions du visage et les postures expriment ...

Conférence Cerveau et métabolisme Le cerveau est un organe unique à bien des égards. L’un d’eux est son métabolisme et, en particulier, sa...

Article Matériaux écologiques utilisés dans les appareils auditifs rechargeables L’industrie des appareils auditifs évolue rapidement. Les fabricants cherchent à allier performance et respect de l’environnement. Aujourd’hui, les matériaux...

Documentaire Hypnose : le remède miracle ? Leur méthode est unique en France. Pour porter secours à ce conducteur, les pompiers vont l’hypnotiser. En urgences, en...

Documentaire Les secrets du corps humain Une éclairante exploration scientifique des possibilités thérapeutiques offertes par l’étude des protéomes, c’est-à-dire l’ensemble des protéines contenues dans nos...