On découvre l’importance de l’odorat lorsqu’on le perd. C’est un sens discret mais très utile.
C’est ce qu’ont remarqué de nombreuses personnes devenues anosmiques après avoir eu le Covid-19.
Au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL), les scientifiques décryptent depuis des années les interactions entre cerveau et odorat. Pour cela, ils font régulièrement passer des IRM et des tests olfactifs à des volontaires. Mais le nouveau défi, c’est de fabriquer une prothèse olfactive qui se mettra dans la narine pour redonner un odorat à des personnes qui l’ont perdu.