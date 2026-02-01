Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pourquoi chantons-nous ? Les chants sont considérés comme patrimoine culturel de l’humanité et, partout dans le monde, leurs fonctions sociales se ressemblent...

Podcast Vos paupières sont lourdes On va parler d’hypnose. Mais si vous pensez que l’hypnose se limite au serpent Kaa, suivez Cléora qui va...

Podcast Multitasking : l’impossible multitâche des hyperconnectés Combiner plusieurs activités numériques réduit nos performances et peut altérer nos capacités de concentration à long terme. Dans cet...

Conférence Quand le cerveau improvise la musique Pour cette soirée inaugurale nationale de la Semaine du cerveau, l’Orchestre des Campus de Grenoble (dirigé par Pierre-Adrien Théo...

Conférence La science des rêves « Les rêves sont l’aquarium de la nuit » (Victor Hugo). A quoi rêvent les hommes et les femmes,...

Documentaire Psychédélique – La science des expériences mystiques Après des décennies de tabou, le LSD et la psilocybine suscitent un regain d’intérêt auprès des scientifiques : ces...

Podcast Le monde des virus Qu’est-ce qu’un virus ? Un génome et une capside, une entité biologique d’une simplicité radicale. Le virus est incapable...

Conférence La médecine du Big data: le patient face au choix Aujourd’hui, la médecine prédictive peut prévoir le risque de développer des maladies liées à des mutations génétiques. Elle permet...

Article Articulations qui craquent : entre science et mythes Le craquement articulaire est un phénomène sonore fascinant qui suscite souvent autant d’interrogations que d’inquiétudes. Qu’il s’agisse des doigts,...

Conférence La chirurgie du coeur : le point sur les innovations La chirurgie cardiaque s’est développée très rapidement après la mise au point des procédés de circulation extra corporelle :...

Documentaire Dyslexie : les nouvelles pistes Ils sont entre 8 et 10 % de la population, et ils ont longtemps passé pour des paresseux ou...

Conférence Maladies neurodégénératives : point sur Alzheimer et Parkinson Les maladies neurodégénératives sont une préoccupation majeure du XXIe siècle. Avec le vieillissement de la population, elles concernent un...

Documentaire L’aventure antibiotique – La revanche des microbes (2/2) A grand renfort d’animations futuristes, d’images d’archives, de reconstitutions et d’interviews de chercheurs, ce documentaire en deux volets retrace...

Conférence Bientôt soignés par la réalité virtuelle ? En combinant l’anatomie du patient reconstruite à partir d’images médicales et ses mouvements enregistrés à l’aide de technologies de...

Documentaire Les super pouvoirs de la musique Selon d’étonnantes expériences scientifiques, la musique nous rend plus forts et plus intelligents. Mais quels phénomènes biologiques et neurologiques...

Conférence Autisme : diversités génétiques et synaptiques Parmi les troubles du neurodéveloppement, l’autisme occupe une place singulière en raison de sa complexité clinique et de ses...

Conférence L’intelligence n’est pas un talent inné Pourquoi cette vision de l’intelligence comme une entité fixe et individuelle pose des problèmes pour les individus, quel autre...

Conférence Comment le cerveau humain se compare-t-il aux intelligences artificielles actuelles ? Le cerveau humain demeure une merveille biologique d’une complexité inégalée, et malgré les avancées fulgurantes de l’IA, les deux...