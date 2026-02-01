Le modèle traditionnel du médecin de famille est bousculé et a disparu pour beaucoup. Emmanuel interroge nos attentes envers le médecin du 21ème siècle. Le médecin peut-il être réhumanisé, dans a relation aux patientes et aux patients, par le numérique ? Emmanuel propose un modèle où le médecin sera outillé par l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies.