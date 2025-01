Conférence

Notre cerveau reste encore à l’heure actuelle un territoire plein de mystère et où les mécanismes biologiques et chimiques peuvent accomplir de nombreux miracles. Le Professeur Jérémie Pariente, responsable de l’unité de neurologie cognitive et professeur de neurologie au CHU de Toulouse nous partage dans cette conférence son expérience sur les capacités extraordinaires du cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l’environnement et des expériences vécues par l’individu.