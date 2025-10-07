Podcast

Les informations ne sont pas toujours définitivement oubliées, mais parfois seulement inaccessibles, et la récupération d’un souvenir peut être facilitée en se replongeant dans son contexte d’apprentissage. Dans cet épisode, Mickaël Laisney, chercheur en neurosciences, met en lumière l’importance du contexte dans le fonctionnement de la mémoire. Votre cerveau n’enregistre pas uniquement l’information que vous voulez retenir, mais aussi tout l’environnement qui l’accompagne.

🧠 Dans cette nouvelle saison du podcast « Votre cerveau », Mickaël Laisney, enseignant-chercheur en neurosciences vous invite à explorer le fonctionnement cérébral de la mémoire et ses mécanismes cérébraux.

