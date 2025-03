Documentaire

De quoi c’est fait, un muscle ? Qu’est ce qui provoque sa contraction ou son relâchement ? Pourquoi certaines personnes sont-elles souples comme des chats, quand d’autres sont raides comme des balais ? Entre cours de danse et séances de gymnastique, Fred, Jamy et Sabine nous initient au fonctionnement des brins d’actine et de myosine qui sont les charnières essentielles de la force et de la souplesse. Nos trois compères nous expliquent les secrets d’un entraînement réussi. Flexion ! Extension !