Documentaire

Dans quelle mesure le corps et l’esprit humains peuvent-ils s’adapter à un environnement en apesanteur au fil du temps ? Quels sont les effets des voyages extraterrestres sur les astronautes et comment peuvent-ils être évités, voire inversés ?En réfléchissant sur 60 ans de défis des sciences médicales et de l’ingénierie, rencontrez 12 astronautes (Américains, Russes, Européens, Japonais) spécialement interviewés dans ce film pour partager leur histoire et l’empreinte qu’elle a laissée sur eux.Leurs témoignages combinés aux archives et aux séquences d’essais en laboratoire actuels mettront en lumière les progrès réalisés dans les sciences médicales spatiales, révéleront les dernières avancées et pointer les enjeux restant à surmonter pour imaginer l’avenir de la conquête spatiale.Réalisateur : Jean-Christophe RIBOT