Documentaire Tout comprendre sur : le cœur Le cœur humain peut battre jusqu’à 3 milliards de fois en moyenne tout au long d’une vie. Découvrez-en plus sur...

Article 4 infos insolites sur les rêves Les rêves fascinent depuis toujours. Tantôt mystérieux, tantôt révélateurs, ils accompagnent nos nuits sans que nous en ayons toujours...

Conférence Comment traduire les progrès de la recherche médicale en une meilleure santé ? Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la médecine a évolué de façon spectaculaire… en s’appuyant sur les progrès...

Article Pourquoi faire une biopsie osseuse ? Une biopsie osseuse est une procédure médicale permettant de prélever un échantillon de tissu osseux pour une analyse en...

Conférence L’identité sexuelle dans les études en neurobiologie… Les rongeurs mâles ont constitué pendant longtemps le seul modèle d’étude en neurobiologie, notamment pour les études comportementales, avec...

Conférence La chirurgie du coeur de demain Découvrez l’intervention du Pr Pascal Leprince lors de la conférence du 5 octobre 2023 sur le thème de la...

Conférence Perturbateurs endocriniens Comment évaluer et faire face à ce risque émergent ? Les perturbateurs endocriniens sont au cœur d’une polémique qui...

Conférence Le cerveau des enfants et des adolescents face aux écrans Les écrans ont envahi notre quotidien. Nous passons plus de 5 heures par jour en moyenne devant nos écrans...

Conférence Les secrets de la mémoire La mémoire humaine est une faculté extraordinaire qui nous permet de stocker, de traiter et de récupérer une vaste...

Documentaire Voyage au centre du cerveau – Une affaire de sexes Spécialiste de l’autisme, le professeur Baron-Cohen a travaillé sur la différence entre le cerveau de l’homme et celui de...

Documentaire Chirurgie de l’obésité : de quoi faut-il se méfier ? La chirurgie bariatrique est en plein essor. La technique du Bypass en Y est la plus pratiquée en Suisse....

Documentaire Les coulisses de la science – La leptospirose (1/2) Les leptospiroses sont des maladies infectieuses, de gravité variable, dues à des bactéries. Ce sont des anthropozoonoses, maladies communes...

Documentaire Venin, du poison au médicament Synonyme de danger pour le commun des mortels, le venin constitue pour la médecine un espoir, car il pourrait...

Article Embolisation de la prostate : une alternative efficace et préservatrice L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une pathologie courante chez les hommes de plus de 50 ans. Parmi...

Documentaire Cholestérol le grand bluff (2/2) Depuis les années 1950, le cholestérol est désigné comme le grand responsable des maladies cardio-vasculaires. Pourtant, de plus en...

Documentaire C’est pas sorcier – Anesthésie : vous pouvez dormir tranquille ! Une anesthésie ne consiste pas seulement à endormir les gens. Elle doit certes assurer la perte de la conscience,...

Podcast La musique, ce langage qui s’apprend naturellement Comment expliquer que le cerveau perçoive intuitivement les structures musicales ? Ici, on explore une autre facette de vos connaissances...

Documentaire Le sucre nous rend-il bêtes ? Au cours des dernières décennies, notre vision du sucre a radicalement évolué. Tandis qu’il était considéré comme un coupe-faim...

Documentaire L’IHU Méditerranée Infection : de sa création à aujourd’hui Alors qu’une première vague épidémique déferlait sur la France et le monde début mars, Marseille est devenue l’épicentre des...