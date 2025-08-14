Le cœur humain peut battre jusqu’à 3 milliards de fois en moyenne tout au long d’une vie. Découvrez-en plus sur...
Les rêves fascinent depuis toujours. Tantôt mystérieux, tantôt révélateurs, ils accompagnent nos nuits sans que nous en ayons toujours...
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la médecine a évolué de façon spectaculaire… en s’appuyant sur les progrès...
Une biopsie osseuse est une procédure médicale permettant de prélever un échantillon de tissu osseux pour une analyse en...
Les rongeurs mâles ont constitué pendant longtemps le seul modèle d’étude en neurobiologie, notamment pour les études comportementales, avec...
Découvrez l’intervention du Pr Pascal Leprince lors de la conférence du 5 octobre 2023 sur le thème de la...
Comment évaluer et faire face à ce risque émergent ? Les perturbateurs endocriniens sont au cœur d’une polémique qui...
Les écrans ont envahi notre quotidien. Nous passons plus de 5 heures par jour en moyenne devant nos écrans...
La mémoire humaine est une faculté extraordinaire qui nous permet de stocker, de traiter et de récupérer une vaste...
Spécialiste de l’autisme, le professeur Baron-Cohen a travaillé sur la différence entre le cerveau de l’homme et celui de...
La chirurgie bariatrique est en plein essor. La technique du Bypass en Y est la plus pratiquée en Suisse....
Les leptospiroses sont des maladies infectieuses, de gravité variable, dues à des bactéries. Ce sont des anthropozoonoses, maladies communes...
Synonyme de danger pour le commun des mortels, le venin constitue pour la médecine un espoir, car il pourrait...
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une pathologie courante chez les hommes de plus de 50 ans. Parmi...
Depuis les années 1950, le cholestérol est désigné comme le grand responsable des maladies cardio-vasculaires. Pourtant, de plus en...
Une anesthésie ne consiste pas seulement à endormir les gens. Elle doit certes assurer la perte de la conscience,...
Comment expliquer que le cerveau perçoive intuitivement les structures musicales ? Ici, on explore une autre facette de vos connaissances...
Au cours des dernières décennies, notre vision du sucre a radicalement évolué. Tandis qu’il était considéré comme un coupe-faim...
Alors qu’une première vague épidémique déferlait sur la France et le monde début mars, Marseille est devenue l’épicentre des...
La sclérose en plaques est une maladie neurologique qui touche les jeunes adultes. Elle entraîne une dégradation de la...
