La question d’une vie après la mort peut-elle être explorée scientifiquement ? Comment ? Par qui ? Après la mort accidentelle de son frère, le journaliste d’investigation Stéphane Allix a entrepris une enquête auprès de médecins et de chercheurs afin de découvrir ce que la science sait du fonctionnement de la conscience et de ce qui se passe au moment de la mort. Dix ans de recherches qui l’ont amené à voir vaciller nos certitudes.