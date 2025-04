Conférence

Le cerveau humain est un labyrinthe fascinant, où se mêlent émotions, souvenirs, instincts et raisonnements. Parmi les forces les plus puissantes qui s’y jouent en silence, le désir et le plaisir tiennent une place de choix. Ces deux moteurs essentiels de notre comportement influencent nos choix, guident nos actions et orientent même nos rêves les plus enfouis.