Documentaire

Déprime, crise d’angoisse, burn-out… Et si la troisième vague du Covid était aussi psychologique ?Aujourd’hui, 20% des Français sont atteints de troubles dépressifs, deux fois plus qu’en septembre. A Paris, Lyon et Rouen, nous avons rencontré ces « désorientés » du Covid et ceux qui leur viennent en aide. Un documentaire BFMTV d’Yves Couant, Etienne Grelet et Floriane Soyer.