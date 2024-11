Conférence

Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la médecine a évolué de façon spectaculaire… en s’appuyant sur les progrès des connaissances biologiques qui permettent d’identifier la cause de nombreuses maladies et de développer des thérapeutiques fondées sur la compréhension de ces mécanismes. Le champ des traitements s’est élargi de la pharmacothérapie traditionnelle vers les biothérapies, les thérapies cellulaire et génique… Ces progrès s’accompagnent d’une augmentation de l’espérance de vie mais ne profitent pas également à tous. L’organisation et le financement du système de santé jouent un rôle fondamental. Acceptabilité et accessibilité de ces innovations sont des enjeux essentiels pour transformer les progrès de la recherche médicale en une meilleure santé pour tous.