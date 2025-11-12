Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les mystères olfactifs : un voyage étonnant à la découverte de notre odorat Quoi de plus mystérieux et captivant qu’une odeur ? Il y a tout juste 20 ans, le prix Nobel...

Article Les mystères du cerveau humain : 10 faits que la science peine à expliquer Le cerveau humain est sans doute l’organe le plus complexe de tout l’univers connu. Avec ses quelque 86 milliards...

Conférence Dépression et maladies cardiovasculaires La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, souvent qualifiée de cercle vicieux. Depuis plusieurs...

Documentaire Matière grise ? Alignement et géométrie des neurones Comment maîtriser la croissance d’un axone ? Explications et démonstration grâce au marquage fluorescent d’un neurone de souris mis...

Podcast Ver Arenicola : du sable au sang Depuis des milliers d’années sur nos plages prolifère un petit ver marin, désormais à la base d’une avancée médicale...

Conférence Comprendre et traiter les Troubles d’Utilisation de l’Alcool (TUA) Nos experts partagent leurs connaissance et expériences pour mieux comprendre, diagnostiquer et accompagner les patients atteints d’un trouble d’utilisation...

Article Voyage dans le monde des rêves lucides : entre science et spiritualité Les rêves lucides fascinent depuis des siècles. Cette expérience singulière, à mi-chemin entre le sommeil et la conscience éveillée,...

Podcast Qu’est-ce que le serment d’Hippocrate ? « Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et...

Conférence Pandémies mondiales: ce que nous avons appris de la riposte au VIH Les pandémies mondiales, qu’elles soient anciennes ou contemporaines, ont toujours représenté des défis colossaux pour les sociétés humaines. Parmi...

Documentaire L’eau : la médiatrice (1/2) Nous sommes constitués, en nombres de molécules, à 99% d’eau. L’eau pourrait apparaître comme le médicament idéal. Certains l’ont...

Conférence La médecine du Big data: le patient face au choix Aujourd’hui, la médecine prédictive peut prévoir le risque de développer des maladies liées à des mutations génétiques. Elle permet...

Documentaire Viagra, l’histoire de la petite pilule bleue Il y a 25 ans, le Viagra a déclenché une deuxième révolution sexuelle et une controverse sans précédent pour...

Documentaire Super-seniors en pleine forme Ils ont plus de 80 ans, mais leurs fonctions cognitives, dont la mémoire, sont équivalentes à celles de personnes...

Documentaire C’est pas sorcier – Cerveau, j’ai la mémoire qui flanche Dans ce deuxième volet, nos sorciers nous expliquent comment on acquiert un langage, comment fonctionne notre mémoire, ce qu’est...

Conférence Émotions, fonctionnement cérébral et apprentissages Nouveaux souvenirs, consolidation et automatisation des apprentissages… Le chercheur en neurosciences Pascal Benquet, nous présente les mécanismes neurobiologiques récemment...

Documentaire L’homme amélioré, nanotechnologie Que sont ces nanotechnologies qui promettent de bouleverser de nombreux domaines de nos vies ? Dans le secteur médical, après...

Conférence La cardiologie de demain La cardiologie de demain, Grand débat entre cardiologues et personnalités de la société civile, organisé par la Fondation Cœur...

Documentaire L’effet de l’adrénaline L’adrénaline procure à toute personne une sorte de pouvoir permettant de ralentir les informations que le cerveau est capable...

Documentaire L’aventure antibiotique – La naissance d’un empire Les micro-organismes sont représentés par diverses formes de vies dont les bactéries, les champignons, les archéobactéries, et les protistes...