Quoi de plus mystérieux et captivant qu’une odeur ? Il y a tout juste 20 ans, le prix Nobel...
Le cerveau humain est sans doute l’organe le plus complexe de tout l’univers connu. Avec ses quelque 86 milliards...
La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, souvent qualifiée de cercle vicieux. Depuis plusieurs...
Comment maîtriser la croissance d’un axone ? Explications et démonstration grâce au marquage fluorescent d’un neurone de souris mis...
Depuis des milliers d’années sur nos plages prolifère un petit ver marin, désormais à la base d’une avancée médicale...
Nos experts partagent leurs connaissance et expériences pour mieux comprendre, diagnostiquer et accompagner les patients atteints d’un trouble d’utilisation...
Les rêves lucides fascinent depuis des siècles. Cette expérience singulière, à mi-chemin entre le sommeil et la conscience éveillée,...
« Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et...
Les pandémies mondiales, qu’elles soient anciennes ou contemporaines, ont toujours représenté des défis colossaux pour les sociétés humaines. Parmi...
Nous sommes constitués, en nombres de molécules, à 99% d’eau. L’eau pourrait apparaître comme le médicament idéal. Certains l’ont...
Aujourd’hui, la médecine prédictive peut prévoir le risque de développer des maladies liées à des mutations génétiques. Elle permet...
Il y a 25 ans, le Viagra a déclenché une deuxième révolution sexuelle et une controverse sans précédent pour...
Ils ont plus de 80 ans, mais leurs fonctions cognitives, dont la mémoire, sont équivalentes à celles de personnes...
Dans ce deuxième volet, nos sorciers nous expliquent comment on acquiert un langage, comment fonctionne notre mémoire, ce qu’est...
Nouveaux souvenirs, consolidation et automatisation des apprentissages… Le chercheur en neurosciences Pascal Benquet, nous présente les mécanismes neurobiologiques récemment...
Que sont ces nanotechnologies qui promettent de bouleverser de nombreux domaines de nos vies ? Dans le secteur médical, après...
La cardiologie de demain, Grand débat entre cardiologues et personnalités de la société civile, organisé par la Fondation Cœur...
L’adrénaline procure à toute personne une sorte de pouvoir permettant de ralentir les informations que le cerveau est capable...
Les micro-organismes sont représentés par diverses formes de vies dont les bactéries, les champignons, les archéobactéries, et les protistes...
Logé dans nos intestins, notre microbiote est composé de milliards de micro-organismes : bactéries, virus, levures… Il fascine médecins...
