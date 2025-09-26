Conférence

Alcool, tabac, cannabis, opioïdes, psychostimulants, sucre… l’addiction peut en faire de redoutables compagnons de vie. Mais qu’est-ce que l’addiction réellement ? Et pourquoi seules certaines personnes succombent aux propriétés addictives de ces substances ? Qu’est-ce qui fait de ces consommateurs des sujets vulnérables à l’addiction ?

Nous verrons comment, au cours des dernières décennies, la recherche scientifique a redéfini le concept d’addiction et enrichi notre compréhension des mécanismes addictifs. Notamment, la complexité de ces mécanismes suggère que la vulnérabilité à l’addiction pourrait provenir de sources variées et multiples. Ces avancées scientifiques offrent des perspectives nouvelles pour mieux appréhender et traiter de façon personnalisée les problématiques liées à l’addiction.