Conférence

L’intégration de l’art dans le milieu hospitalier est une approche novatrice qui vise à humaniser les soins et à offrir aux patients une source de réconfort et d’inspiration. Les environnements hospitaliers, souvent perçus comme froids et anxiogènes, peuvent grandement bénéficier de l’introduction d’un projet artistique. Cette démarche vise non seulement à améliorer l’esthétique des lieux, mais aussi à créer un espace où les malades peuvent se reconnecter avec leur humanité et leur créativité.