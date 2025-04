Conférence

L’imagerie cérébrale joue un rôle de plus en plus central dans la compréhension des troubles bipolaires, offrant des perspectives précieuses tant sur le plan diagnostique que pronostique. Ce trouble psychiatrique complexe, caractérisé par l’alternance d’épisodes maniaques et dépressifs, reste difficile à diagnostiquer de manière précoce et précise. Dans ce contexte, les avancées technologiques en neuroimagerie apportent des outils susceptibles d’améliorer l’identification et la prise en charge de la maladie.