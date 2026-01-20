La meilleure façon de combattre les épidémies est de rechercher l’origine des virus, le plus souvent au fin fond des forêts tropicales. C’est là que se sont propagés des virus les plus virulents tels que l’Ebola, le Sida, ou encore le H5N1, et c’est de ces endroits qu’on pourra trouver les moyens de les combattre.
CHASSEURS DE VIRUS suit une expédition de scientifiques loin de leurs laboratoires venus explorer la forêt amazonienne, en Guyane française, véritable réservoir de biodiversité.
Un film d’Emmanuel REAU, produit par Ampersand