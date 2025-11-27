Alexandre Dana reçoit Romuald Leterrier, chercheur indépendant en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien, et le journaliste scientifique Jocelin Morisson....
Comprendre la double exceptionnalité HPI + TSA est essentiel pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées, car...
Que sait-on du fonctionnement du cerveau aujourd’hui ? Existe-t-il une conscience des émotions ? Quelle est la perception d’une...
Le saviez-vous ? De nombreux aspects de votre fonctionnement sont asservis à une véritable horloge biologique qui vous permet...
L’adolescence est une période durant laquelle s’opèrent des changements extrêmement importants au niveau du cerveau. Celui-ci se réorganise alors...
Notre nez nous connecte à l’environnement, aux autres et à mille émotions passées ou présentes. Les expériences olfactives dépendent...
Et si notre cerveau était un obstacle à l’écologie ? Albert Moukheiber nous invite à réfléchir sur les biais...
Le cerveau humain demeure une merveille biologique d’une complexité inégalée, et malgré les avancées fulgurantes de l’IA, les deux...
Comment évaluer et faire face à ce risque émergent ? Les perturbateurs endocriniens sont au cœur d’une polémique qui...
Le délai entre deux anesthésies générales est une question complexe qui dépend de plusieurs facteurs. En effet, il n’existe...
Cette pomme est-elle vraiment rouge ? Un documentaire pour se plonger dans l’univers des couleurs et comprendre comment notre...
Conférence grand public, interactive et participative sur l’éducation bienveillante et les neurosciences : dans le cadre du Rendez-vous de...
Depuis plusieurs années, l’industrie pharmaceutique peine à découvrir de nouveaux médicaments. Pour répondre aux défis thérapeutiques, des entreprises biotech...
Les bactéries résistantes aux antibiotiques pourraient causer dix millions de morts par an d’ici 2050. Face à l’urgence, on...
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une pathologie courante chez les hommes de plus de 50 ans. Parmi...
Après des millénaires d’évolution, les experts l’affirment : l’intelligence humaine serait sur le déclin. Nous serions plus lents que...
Quoi de plus intime que le goût ? Il est l’un de nos cinq sens, nous permet de distinguer...
Le modèle traditionnel du médecin de famille est bousculé et a disparu pour beaucoup. Emmanuel interroge nos attentes envers...
Le microbiote, une colonie de bactéries tapissant les quelques 400m² de notre surface intestinale, nous permet d’assimiler certains aliments...
Les scientifiques ont rapidement identifié le Coronavirus , Covid 19, puis son génome. La course au vaccin est lancée....
