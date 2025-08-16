Podcast

On entend souvent dire que les cheveux continuent de pousser après la mort, mais en réalité, ce n’est qu’une illusion biologique. Les cheveux, tout comme les ongles, sont constitués de kératine, une protéine produite par des cellules spécialisées situées dans le follicule pileux. Ces cellules ont besoin d’oxygène et de nutriments apportés par le sang pour fonctionner. Dès que la circulation s’arrête, la production de kératine cesse immédiatement, ce qui signifie que la croissance des cheveux s’interrompt au moment du décès.

Ce mythe vient principalement d’un phénomène lié à la déshydratation du corps après la mort. La peau se rétracte et se dessèche, donnant l’impression que les cheveux et les ongles se sont allongés. En réalité, ils ne poussent plus, mais la peau qui se contracte met davantage en évidence la partie visible déjà formée avant la mort.