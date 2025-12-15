Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Transpirer, le superpouvoir des humains Transpirer est une fonction corporelle généralement peu attrayante à nos yeux. Et pourtant elle relève d’un superpouvoir incroyable dont...

Article Quel est le rôle des protéines ? Qui n’a pas entendu parler de l’importance des protéines pour le maintien de nos muscles, ou pour une récupération...

Conférence Les pouvoirs de la musique sur notre cerveau La musique exerce une influence profonde sur notre cerveau dès les premiers instants de la vie. Elle ne se...

Conférence La défense sanitaire La gestion des crises sanitaires constitue un enjeu majeur pour les sociétés modernes, car elle touche directement à la...

Conférence Cerveau et bilinguisme L’apprentissage de la parole, du langage met en jeu des mécanismes cérébraux qui sont l’objet d’intenses recherches. L’étude de...

Article 4 informations insolites sur le cerveau humain Le cerveau humain demeure un véritable mystère pour la science. Bien qu’il pèse seulement environ 1,3 kilogramme, il contrôle...

Conférence Maladies rares, entre progrès et difficultés Près de 5 % des Français sont touchés par une maladie rare. Entre progrès technique et priorité politique, la...

Conférence De quoi le cancer est-il le nom ? L’idée de cette conférence est née d’un paradoxe : le médecin pathologiste, dont le rôle est de mettre un...

Conférence Le sport, la médecine et la science Quelle que soit l’activité sportive pratiquée et son intensité, il est utile de faire un point médical pour une...

Conférence Cerveau et addiction Alcool, tabac, cannabis, opioïdes, psychostimulants, sucre… l’addiction peut en faire de redoutables compagnons de vie. Mais qu’est-ce que l’addiction...

Podcast Mouvement et audition : la fructueuse alliance du rythme Lorsqu’on écoute de la musique, le cerveau perçoit le rythme musical et anticipe les sons à venir. Comment cette...

Documentaire Le nerf vague : dialogue entre le cœur et le cerveau « Couteau suisse » du corps humain, le nerf vague régule de nombreux processus vitaux. Ce documentaire explore son fonctionnement et...

Conférence Trouble bipolaire, un effet de mode ou une vraie maladie ? L’émotion peut se définir comme une séquence de changements intervenant dans trois systèmes organiques : cognitif, psychophysiologique, moteur, or...

Documentaire L’ARN messager : une révolution médicale Retour sur le succès fulgurant du laboratoire allemand BioNTech, parvenu à se hisser en un temps record au rang...

Article Pourquoi faire un dosage de créatinine avant un scanner ? La créatinine est une molécule issue de la dégradation naturelle de la créatine, elle-même synthétisée dans le foie, le...

Documentaire La science de la peur et du désir Les secrets surprenants de la mécanique du désir, et les processus physiologiques qui se produisent pour déclencher ce sentiment.

Podcast La force émotionnelle de la musique À l’instar du visage et de la voix, la musique peut exprimer des émotions identifiables par l’auditeur. Elle active...

Conférence Comment notre cerveau perçoit il les œuvres d’art ? Aimer Jeff Koons protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ? Les patients Alzheimer ont-ils des goûts esthétiques différents de ceux...

Podcast Alexander Fleming, la révolution des antibiotiques La découverte (accidentelle) de la pénicilline est une révolution ! Alexander Fleming comprend que les antibiotiques sont des armes...