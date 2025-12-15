Anne Ghesquière reçoit le nutritionniste Olivier Bourquin. Cortisol, sérotonine, dopamine, GABA. Quel rôle jouent nos hormones et neurotransmetteurs dans notre énergie, notre motivation, notre appétit ou notre sérénité ? Mais que se passe-t-il vraiment dans notre corps lorsque nous sommes fatigués, irritables, stressés ou que notre sommeil se dérègle ? Le système nerveux autonome est-il la clé de notre santé globale ? Comment agir concrètement sur notre alimentation, notre respiration, notre sommeil ou notre activité physique pour retrouver l’équilibre ? Olivier Bourquin propose une approche holistique et accessible pour comprendre ces messagers du corps et reprendre la main sur notre vitalité.