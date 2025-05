Podcast

Troubles de l’attention ou du spectre autistique, maladies chroniques… ces conditions bouleversent le quotidien de millions de personnes, sans qu’aucun signe extérieur ne les trahisse. En France, 80% des handicaps sont considérés comme invisibles. Comment la recherche peut-elle participer à la reconnaissance et à l’accompagnement de ces personnes ? Comment tenir compte de ces réalités pour une société plus inclusive et plus transparente ? On en discute ensemble dans une émission en public !