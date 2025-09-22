Dans une société en quête d’inclusion, le regard porté sur le handicap et la neurodiversité évolue lentement mais significativement. Si le terme « handicap » renvoie traditionnellement à une limitation physique, sensorielle ou mentale, la neurodiversité, elle, désigne la variabilité neurologique inhérente à l’espèce humaine, englobant notamment l’autisme, le TDAH, la dyslexie ou encore le syndrome de Gilles de la Tourette. Plutôt que de considérer ces différences comme des déficiences, la neurodiversité propose une approche humaniste : elle célèbre la pluralité des fonctionnements cognitifs, revalorisant ainsi des profils trop souvent marginalisés.