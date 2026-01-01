Documentaire

Un nouveau monde est en train de naître… Une révolution scientifique est en marche…

Cette grande révolution, il faut aller la chercher très profondément, c’est celle de l’infiniment petit, celle de l’avènement du nanomonde : celui des nanosciences et des nanotechnologies.

Pour notre troisième voyage nous allons à la rencontre de ce que les nanos peuvent changer pour notre propre corps. Nous découvrons cette nouvelle manière de soigner qu’est la nanomédecine.

A cette échelle les médecins réussissent à cibler les zones malades.

Mais déjà ils envisagent d’amener directement là ou le corps en a besoin, les médicaments nécessaires et dans des quantités tout juste nécessaires. Les applications sont déjà visibles et spectaculaires notamment dans le domaine du traitement du cancer.

Nous rencontrerons également de nouveaux outils de diagnostic qui travaillent à l’échelle de la molécule. Ils permettent par exemple, de réaliser le travail d’analyse médical nécessaire par un « laboratoire » pas plus gros qu’une carte de crédit.

Mais, c’est avec la médecine reconstructrice que nous découvrons les perspectives étonnantes que la connaissance du vivant nous apporte : si les tritons sont capables de faire repousser un membre coupé, pourquoi pas nous ? Les premiers résultats sont déjà là, avec des souris qui ont retrouvé la vue après qu’on leur ai sectionné le nerf optique!

« Bienvenue dans le nano monde – EP3 – Des nano en nous »

Réalisateurs : Charles-Antoine de Rouvre et Jérôme Scemla

