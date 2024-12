Documentaire

Tics, TOC et syndrome de Gilles de la Tourette : il existe des signes avant-coureurs. Comment les dépister dès l’enfance, comment les empoigner et les soigner pour ne pas les voir dégénérer ? « Les objets ne doivent pas se toucher et il faut que les clés soient posées dans la bonne diagonale ».

Tea, 17 ans, cumule les tocs qui empoisonnent sa vie. « C’est comme si quelqu’un parlait dans ma tête et que je doive faire ce qu’il me dit. Sinon il peut m’arriver une catastrophe ». Poignant, son témoignage fait écho à celui de Céline, convaincue que dans la rue, elle risque à tout moment de pousser quelqu’un et de le blesser. Cette phobie d’impulsion provoque chez elle une angoisse mortifère.

Environ 2% de la population souffre de troubles obsessionnels du comportement : ils apparaissent dès l’enfance (36%) ou à l’adolescence (43%). Dans 60% des cas, ils régressent avec les années Mais ils ne disparaissent sans séquelle psychiatrique que dans 30% des cas.

Un reportage de Jacques Charrière et Dominique Clément pour 36.9°.