Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le pouvoir de la musique sur notre santé physique et mentale La musique suscite depuis ces dix dernières années un intérêt croissant auprès des neuroscientifiques qui étudient ses effets sur...

Conférence Le cerveau : une forteresse imprenable ? Centre de commande de notre corps, le cerveau est un organe aussi fascinant que fragile. Il régule nos pensées,...

Article Découverte de l’Ayurveda : une approche holistique de la médecine L’Ayurveda, une pratique médicale ancestrale originaire de l’Inde, gagne en popularité dans le monde entier grâce à son approche...

Documentaire Gâchons-nous le sang des règles ? Chaque mois, plus de 100 millions de litres de flux menstruels finissent dans les poubelles ou les eaux usées...

Conférence L’histoire du SIDA – Des années sombres à la révolution thérapeutique L’épidémie du SIDA a provoqué des changements majeurs dans la façon dont nous appréhendons la recherche médicale, l’aide humanitaire,...

Documentaire Les neurosciences éducatives Les découvertes sur le fonctionnement du cerveau, ou neurosciences, ont été sans précédent ces dernières décennies. Ainsi, il est...

Podcast La recherche clinique En médecine, il y a la théorie, et il y a la pratique. Réfléchir c’est bien, faire des bricoles...

Conférence Dépression et maladies cardiovasculaires La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, où chacune peut influencer l’apparition et l’évolution...

Conférence Douleurs chroniques : des solutions existent La douleur représente l’un des principaux motifs de consultation chez le médecin. Lorsqu’elle se prolonge dans le temps, la...

Documentaire A la recherche de la vie éternelle Existe-t-il vraiment une fontaine de jouvence ? Présenté par les célèbres frères Bogdanov, « Et si nous devenions immortels ? »...

Documentaire L’homme augmenté Le développement humain artificiel est-il un progrès? Plus fort, plus performant, d’humeur plus stable, serons nous plus heureux? Quelles...

Documentaire Pourquoi perd-on la mémoire ? Longtemps, le fait d’oublier a été considéré comme une faiblesse de l’esprit humain. Tomas Ryan, chercheur en neurosciences, envisage les...

Documentaire Le coma et ses mystères En s’appuyant sur les témoignages des médecins, des chercheurs, des familles et des patients, ce documentaire, à la fois...

Conférence Le corps à l’épreuve du cosmos Comment appréhender les sensorialités humaines dans un contexte extra-terrestre ? Le vol spatial modifie-t-il la hiérarchie terrestre des sens...

Conférence Diabètes, des thérapies d’avenir Plus de 3 millions de français sont diabétiques. De type I ou II, le nombre de malades est en...

Documentaire À quoi servent les parasites ? Les parasites ont mauvaise presse : ils peuvent nous rendre malades voire nous tuer. Depuis des siècles, nous essayons...

Podcast Déprescription des médicaments: mode d’emploi “Les antibiotiques, c’est pas automatique”… et si les médicaments ne l’étaient pas non plus ? Contre les prescriptions à...

Podcast Empreinte alimentaire : tout est fœtus ! Et si notre vie de fœtus avait une influence sur notre vie d’adultes ? Les dernières recherches suggèrent que...

Conférence Le cerveau et l’art dans tout ça ? Que sait-on du fonctionnement du cerveau aujourd’hui ? Existe-t-il une conscience des émotions ? Quelle est la perception d’une...