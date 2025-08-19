L’oncologie digestive représente une branche majeure de la cancérologie, consacrée à l’étude, au diagnostic et au traitement des cancers touchant l’appareil digestif. Elle englobe un vaste champ pathologique incluant les tumeurs de l’œsophage, de l’estomac, du foie, des voies biliaires, du pancréas, du côlon et du rectum. Ces cancers occupent une place importante en santé publique, car ils figurent parmi les plus fréquents dans le monde et sont responsables d’une mortalité encore élevée, malgré les progrès thérapeutiques considérables des dernières décennies.