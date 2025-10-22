Article

L’IRM cérébrale fait partie des examens de radiologie les plus couramment réalisés. Cet outil médical fournit des images très précises du cerveau, facilitant le diagnostic et le suivi de nombreuses pathologies. Voici ce qu’il convient de savoir sur cet examen prescrit régulièrement de nos jours, notamment dans la capitale.

Les indications de l’IRM cérébrale

De nombreux examens médicaux visent à détecter, diagnostiquer ou suivre diverses pathologies, dont ceux de radiologie. Et parmi eux, on distingue l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) cérébrale, qui offre des images très détaillées du cerveau sans recourir aux rayons X. Celle-ci est prescrite à diverses occasions par les médecins. Voici les situations lors desquelles ces professionnels de santé peuvent la recommander :

en cas de maux de tête persistants, surtout si les antalgiques n’apportent aucun soulagement ;

lors de troubles de la mémoire ou de la concentration, afin de rechercher une cause neurologique précise ;

après un traumatisme crânien, même sans perte de connaissance, pour vérifier qu’aucune lésion interne n’est passée inaperçue ;

lorsqu’un accident vasculaire cérébral est suspecté, de manière à localiser la zone atteinte et évaluer l’étendue des dommages ;

en cas de suspicion de tumeur cérébrale, pour fournir des images précises de la masse, de ses contours et de son évolution ;

pour le suivi, par exemple après une chirurgie ou une radiothérapie ;

pour diagnostiquer ou surveiller la sclérose en plaques, car elle détecte les lésions de la substance blanche avec une grande fiabilité ;

dans certaines épilepsies, afin d’identifier une éventuelle malformation ou cicatrice à l’origine des crises ;

dans le cas d’infections comme une encéphalite ou une méningite compliquée, dans le but de mesurer l’impact sur le cerveau.

Un examen non intrusif réalisable à l’IMPC, à plusieurs endroits dans Paris

Cet examen d’imagerie peut susciter une appréhension chez les patients qui le découvrent pour la première fois. Cela étant, en dépit des nuisances sonores qui lui sont associées (le patient n’est pas incommodé, puisqu’il porte un casque), elle n’est en aucun cas intrusive. Autrement dit, cet examen est indolore et il dure de 20 à 40 minutes en moyenne.

L’IRM cérébrale est réalisable à Paris dans quatre établissements répartis dans trois arrondissements (2ᵉ, 9ᵉ et 15ᵉ). Ces lieux partagent deux points communs : les installations sont plébiscitées pour leur qualité et leurs personnels mettent tout en œuvre pour recevoir les patients dans d’excellentes conditions. Une injection de produit de contraste est faite dans certains cas, par voie intraveineuse. À l’issue de cette procédure médicale, les images sont analysées par un médecin radiologue, puis le compte rendu est ensuite transmis au médecin prescripteur. Dans la plupart du temps, le patient peut reprendre immédiatement ses activités quotidiennes.