Qu’est-ce qu’une émotion ? Combien en existe-t-il ? Quelles sont les relations entre le cerveau et les émotions ? Certaines régions de notre cerveau sont-elles responsables de certaines émotions ? Patrick Vuilleumier, professeur en neurosciences à la Faculté de Médecine de Genève, réalise un état des lieux des recherches et connaissances développées dans ce domaine des sciences cognitives.