Documentaire Fake news : qu’est-ce qui trompe notre cerveau ? Comment prenons-nous nos décisions ? Qu’est-ce qui guide notre raisonnement ? Et peut-on faire confiance à notre intuition ?...

Article 4 infos insolites sur les virus Les virus fascinent autant qu’ils inquiètent. Invisibles à l’œil nu, ces entités microscopiques sont capables de bouleverser des écosystèmes...

Podcast Clitoris, épicentre du plaisir féminin ? Organe du plaisir par excellence, le clitoris constitue la partie la plus sensible du corps féminin et détient les...

Documentaire Dans la tête des bébés Comment les bébés font-ils pour apprendre une langue et quels sont les facteurs qui leur permettent d’y parvenir ?...

Conférence Handicap et neurodiversité Dans une société en quête d’inclusion, le regard porté sur le handicap et la neurodiversité évolue lentement mais significativement....

Podcast Dans l’espace , comment survivre à l’apesanteur ? Voyager dans l’espace, c’est aussi un défi pour notre corps. En apesanteur, les muscles et les os s’affaiblissent, les...

Documentaire Pandémies Du néolithique à nos jours, de la peste bovine au Sars-Cov-2, l’émergence de nouvelles maladies infectieuses résulte souvent des...

Conférence A quoi pensent les bébés? Le cerveau des tout-petits «Ils dorment, ils pleurent, ils tètent»: voilà à quoi se résument souvent les journées de nos charmants bambins. Mais...

Documentaire La science du futur, super humain Stephen Hawking et son équipe enquêtent sur les avancées technologiques concernant l’être humain. La science sera-t-elle capable d’améliorer notre...

Documentaire L’aventure antibiotique – La naissance d’un empire Les micro-organismes sont représentés par diverses formes de vies dont les bactéries, les champignons, les archéobactéries, et les protistes...

Documentaire Que cache notre cerveau ? Présenté par les frères Bogdanov, « Que cache notre cerveau ? » est le quatrième volume d’une série de...

Documentaire Le sucre nous rend-il bêtes ? Au cours des dernières décennies, notre vision du sucre a radicalement évolué. Tandis qu’il était considéré comme un coupe-faim...

Bhoutan, le royaume secret des plantes médicinales

\r

La médecine traditionnelle bhoutanaise, encore très usitée, s’appuie sur une connaissance ancestrale de la flore himalayenne. Situé dans l’est...

Documentaire 1 an dans la peau d’un bébé Ce documentaire n’est plus disponible 🙁 Vous avez toujours voulu savoir ce qu’un bébé voit, entend ou ressent ?...

Documentaire Xenius – La cuisine méditerranéenne est-elle bonne pour la santé ? Tout a commencé par une étude de longue durée menée dans les années 1960 révélant que les habitants des...

Documentaire Vaccins Moderna Le vaccin anti-Covid Moderna devrait se faire homologuer cette semaine en Suisse. Découvrez la folle aventure de cette entreprise...

Conférence Qu’est-ce que la mort ? Le colloque organisé par la Saline Royale d’Arc-et-Senans en Octobre 2017 propose une réflexion sur la mort, ses représentations...

Virus contre humain : l'attaque des clones

Voici une histoire sortie tout droit d'un film de science-fiction, qui nous raconte la bataille que se livrent depuis...

Conférence Biopsie virtuelle sous IRM : sonder l’organisation cellulaire du tissu cérébral ? Accéder à l’organisation cellulaire du tissu avec un IRM est théoriquement impossible. Mais l’avènement de nouvelles approches de modélisation...