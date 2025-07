Podcast

Habitudes, TOC, libre arbitre, plasticité cérébrale, addictions, apprentissage… Le neurologue et chercheur Pierre Burbaud et Alexandre Dana explorent les véritables mécanismes biologiques qui gouvernent nos comportements. Comment le cerveau construit-il nos routines et comment en sortir pour évoluer en conscience ? Professeur de neurologie et spécialiste des circuits neuronaux, Pierre Burbaud nous livre une approche accessible, rigoureuse et passionnante du fonctionnement cérébral.