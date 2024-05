Podcast



En médecine, il y a la théorie, et il y a la pratique. Réfléchir c’est bien, faire des bricoles dans un tube à essai, c’est mieux… mais comment passe-t-on d’une idée à une procédure médicale, un traitement – et surtout comment s’assurer de son efficacité sans être biaisé ? Des tests sur animaux peuvent bien sûr nous donner des idées, mais comment aller jusqu’à l’homme ? Ce soir, nous parlons de recherche clinique, un champ d’études scientifiques ciblées sur l’humain, pour mieux comprendre ses pathologies et la façon de bien les traiter.