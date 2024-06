Documentaire



À 9 ans, Manon et son frère jumeau Quentin pratiquent la danse latine comme un sport de haut niveau. Ils s’entraînent tous les jours et ont été sacrés champions de France dans leur catégorie. Leur petit frère Romain, âgé de 8 ans, prend le même chemin ; il a même obtenu une meilleure place que Manon et Quentin lors de leur dernière compétition. Dans la fratrie, l’esprit de compétition est au sommet : qui sera le meilleur ?