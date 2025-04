Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le Tango Le Tango, une des plus ancienne et une des plus populaire danse de couple, rencontre un succès grandissant grâce...

Documentaire Hip Hop-Eration Un groupe d’une trentaine de sénior, habitant une petite ile néo-zélandaise, dont la plus agée à 94 ans, se...

Article 4 infos insolites sur le ballet Le ballet évoque souvent l’élégance, la discipline et la beauté du mouvement. Mais derrière les paillettes et les tutus...

Podcast Ce que la danse révèle de nous Qu’elle soit artistique, rituelle ou sociale, la danse est un langage qui nous permet d’exprimer notre personnalité et d’entrer...

Documentaire Une histoire de danse Ce documentaire décrivant la mission de la Maison des jeunes de Longueuil a été produit, réalisé, tourné et monté...

Documentaire Danse, école & opéra Danse, Ecole & Opéra développe la création artistique à l’école des Amandiers et la vie culturelle du quartier Ménilmontant...

Documentaire Je danse, je vis La danse est l’art de mouvoir le corps humain selon un certain accord entre l’espace et le temps et...

Documentaire Danse, être là A l’occasion d’un festival de danse, la rencontre avec des artistes de pays très différents tels la Chine, l’Afrique...

Documentaire Nous, la danse ou 40 ans de danse au CNDC Artisans, bricoleurs inventifs, pitres aussi, chacun à sa façon, les chorégraphes Dominique Boivin et Philippe Decouflé ont usé leurs...

Documentaire Danse recréation : mansouria rnDans un quartier de Marseille, un enfant court de place en place, de cour d’école en salle de classe,...

Documentaire Digue du break Dans le port de Dunkerque, une longue bande de bitume sépare la mer et l’industrie : La Digue du...

Documentaire Dioscures Cette vidéo retrace le parcours de création de la pièce Dioscures de la compagnie producción portée par Marta...

Documentaire Repetto, Malandain et la danse La Maison Repetto soutient le Malandain Ballet Biarritz en tant que mécène principal depuis plusieurs années. Ce partenariat soutenu...

Documentaire Danse traditionnelle cambodgienne – En tournée avec les artistes du Ballet Royal du Cambodge Lorsque le sculpteur Auguste Rodin a vu les danseuses et danseurs du Ballet royal du Cambodge se produire en...

Documentaire Tour de babelle Au cœur de la tournée internationale de la fable chorégraphique « Babelle Heureuse », le film présente le travail du tandem...

Documentaire Coup de ballet aux archives La prestigieuse compagnie de danse San Francisco Ballet inaugure la naissance d’un nouveau festival de danse à Paris en...

Documentaire La salsa, comment laisser parler la sensualité des corps Découvrez l’évolution de la musique populaire de l’île depuis ses origines métissées, faisant comprendre au passage que la Salsa...

Documentaire Tout près des étoiles de Nils Tavernier Nils Tavernier a voulu montrer le travail des danseurs de l’Opéra de Paris dans sa diversité, sa complexité et...