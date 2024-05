Podcast



Xavier Pitois reçoit dans Graine de Métamorphose Hugo Marchand, danseur étoile. Qui n’a jamais rêvé de faire de sa passion son métier ? Si cela peut souvent être perçu comme un objectif à atteindre, il arrive que cet objectif s’accompagne de doute. Les métiers artistiques demandent une grande discipline et, bien souvent, quelques sacrifices. La danse classique incarne cette dynamique, entre sport, esthétique et art, ce sport demande beaucoup de rigueur et d’attention au corps. Notre invité du jour, vedette de la nouvelle génération des étoiles de l’Opéra de Paris, a écrit Danser, aux éditions Arthaud, où il raconte son parcours, comment il s’est accroché à son rêve, les leçons qu’il tire de sa discipline, mais aussi, ses contraintes. Hugo Marchand a à coeur de transmettre sa passion. En 2022, il crée l’association Hugo Marchand Pour La Danse, dans le but de rendre son art accessible au plus grand nombre. La perpétuelle confrontation au miroir, reflet des imperfections à dépasser. L’expérience d’une métamorphose.