Infographie | 4 infos insolites sur le ballet

La danse est l’art de mouvoir le corps humain selon un certain accord entre l’espace et le temps et...

Des portraits de femmes et d’hommes, amateurs et professionnels, qui chacun vont participer directement ou indirectement au Défilé de...

Documentaire

Véritable juke-box chorégraphique, les Soirées « What You Want ? » mêlent danse contemporaine et cabaret populaire pour faire connaître la...