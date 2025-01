Documentaire

Quand elle était jeune, Norma rêvait d’une carrière de danseuse. Elle a pourtant dû y renoncer : un véritable crève-coeur. Maintenant qu’elle a 67 ans, elle va enfin pouvoir réaliser son rêve au sein d’une troupe d’Édimbourg ouverte exclusivement aux personnes âgées.

Tous les ans, au mois d’août, Édimbourg accueille le Fringe, plus grand festival du monde dédié aux arts vivants. Et chaque année, Prime, la troupe des plus de 60 ans, se produit avec une chorégraphie conçue par ses membres. Pour Norma, pratiquer la danse à un âge avancé, c’est laisser toute sa vie s’exprimer. Au début, ne plus pouvoir effectuer certains mouvements ou se baisser comme par le passé constitue certes un défi. Mais la sexagénaire confie qu’au fur et à mesure, elle a appris que ce qui compte, ce ne sont pas les figures effectuées, mais ce que le corps raconte à travers la danse.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

Disponible jusqu’au 15/11/2025