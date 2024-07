Documentaire

Ma vie d’artiste vous emmène dans les coulisses du spectacle du célèbre chorégraphe Philippe Decouflé. Il met son imagination au service d’une création déjantée intitulée « Panorama ». Philippe Decouflé fait resurgir de sa mémoire plus de 20 ans de travail à travers une ribambelle de scènes issues du répertoire de sa compagnie …

Philippe Decouflé se forme au cirque, aux techniques du mime Marceau, à la danse (auprès de Merce Cunningham) et à la réalisation. Il développe une approche multiforme qui bouscule le spectacle vivant et la danse contemporaine. Il crée la compagnie DCA en 1983 et rencontre un rapide succès avec des spectacles emblématiques et d’envergure (Cérémonies des Jeux Olympiques d’Albertville). Parallèlement il réalise des clips, publicités, vidéos, tel le générique « Des mots de minuit », et collabore avec le Crazy Horse ou le Cirque du Soleil asseyant sa réputation de génial touche à tout à l’univers singulier.

L’exposition « Opticon » sert de mise en bouche au spectacle. Conçue autour des grands motifs de travail de Philippe Decouflé, cette gigantesque installation interactive entraîne le visiteur au cœur de l’illusion et de l’enchantement, entre multiplication de soi, métamorphose du corps, palette multicolore… Dans le spectacle, « Panorama », le chorégraphe assemble des scènes issues du répertoire de la Compagnie DCA depuis 1983. Les idées explosent à tout va, entre projection d’images, jeux d’ombres et de lumières, effets kaléidoscopiques, machinerie merveilleuse, sensualité et jeu, amour, beauté et fantaisie extrême.)