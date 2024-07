Documentaire

Le monument de Paris le plus photographié après la Tour Eiffel souffle ses cent-vingt-cinq bougies. Une révolution industrielle, deux guerres mondiales, un mai 68, des crises économiques… le vieux cabaret a tout traversé sans prendre une ride. Mieux, il affiche une santé économique insolente et fait office de pan de culture française aux yeux de touristes venus du monde entier. Pendant neuf mois, le Moulin Rouge nous a ouvert ses portes. L’occasion de brosser le portrait de plusieurs danseuses et, à travers elles, de découvrir les secrets de cette institution du spectacle.