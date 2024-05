Documentaire



Camille et Colombe viennent d’entrer au Conservatoire National de Danse de Paris, leur rêve est devenu réalité. Elles regardent danser leurs aînées, Claire et Gersande, élèves de 4ème année qui s’essaient aux grands concours internationaux.

Il y a aussi Elsa et ses amies du Junior Ballet, la troupe professionnelle du Conservatoire qui font leur premiers pas sur scène.

A les regarder danser, discuter entre elles et s’émouvoir de tant de beauté, on se demande comment on peut être prêts à autant de rigueur, de travail et de sacrifices à un si jeune âge ? Parce que la danse, c’est leur vie !

Documentaire : Un jour je serai danseuse – L’Envol (2005)

Un documentaire de Julie Lojkine