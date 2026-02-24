Qui aurait pu imaginer que les danseurs du métro se retrouveraient un jour aux Jeux olympiques ? Dany Dann, Martin et Carlota font partie de l’équipe de France de breaking et rêvent de représenter leur pays dans les compétitions internationales, notamment aux JO de Paris en 2024. Pendant plusieurs mois, Lisa Monin et Sébastien Daguerressar sont entrés dans leur monde et les ont suivis, de leur préparation à l’Insep jusqu’aux championnats du monde.