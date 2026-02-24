-
Documentaire
Découvrez l’évolution de la musique populaire de l’île depuis ses origines métissées, faisant comprendre au passage que la Salsa...
-
Podcast
Nous sommes en 2002, les soirées « Tecktonik Killer » font rage au Métropolis, à Rungis, en banlieue parisienne....
-
Podcast
Qu’elle soit artistique, rituelle ou sociale, la danse est un langage qui nous permet d’exprimer notre personnalité et d’entrer...
-
Documentaire
Margot maîtrise le dancefloor grâce à ses patins
-
Conférence
Danses hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les jeunes, il y a souvent de la danse....
-
Documentaire
Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de...
-
Conférence
Lors de cette conférence, Muriel Piqué, artiste chorégraphe chercheuse et performeuse, témoigne en particulier du processus de création des...
-
Documentaire
Mambo, rock, tango, classique, orientale, pieds nus, pointes ou talons hauts, seule, en troupe ou en couple… la France...
-
Documentaire
En partenariat avec le théâtre de Nîmes, le CAUE du Gard propose une rencontre avec Emmanuelle Huynh, danseuse et...
-
Documentaire
Nommée « Danseuse Étoile » le 2 mai 2002 à l’issue de la représentation de Don Quichotte de Noureev, aux côtés...
-
Documentaire
A Johannesburg, les écoles de danse africaine fleurissent. C’est aussi ici qu’on trouve le foyer musical de la deep...
-
Documentaire
Un portrait intime et émouvant d’Aurélie Dupont, danseuse étoile à l’Opéra de Paris, Un documentaire réalisé par le célèbre...
-
Documentaire
Salif Gueye, alias Salif Lasource, 22 ans, fait le moonwalk de Michael Jackson comme personne. Il est passé de...
-
Conférence
Patrick Germain-Thomas, enseignant-chercheur à Novancia et docteur en sociologie (EHESS), donne une conférence intitulée « Enseigner la danse contemporaine » dans...
-
Documentaire
Le tango est danse, musique, poèmes, corps, amours éphémères. Comme le port de Buenos Aires, le tango est un...
-
Documentaire
A l’âge de 22 ans, il a osé défier les autorités russes et le KGB en choisissant de rester...
-
Documentaire
Documentaire sur le projet « si vous avez 5mn, je viens danser rien que pour vous » qui est un ensemble...
-
Documentaire
Un Horizon Vertical est la rencontre d’une artiste chorégraphe et d’un réalisateur dans le désert tunisien : rencontre autour...
-
Documentaire
L’atelier Mirare a été mis en place à l’initiative de la MAS les Floralies, en partenariat avec le Carreau...
-
Documentaire
Découvrez le plus emblématique des cabarets de Montmartre, le Moulin Rouge, qui offre d’incroyables spectacles depuis plus de 130...