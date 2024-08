Documentaire

Ce documentaire propose aux téléspectateurs de découvrir le flamenco, l’atmosphère chaleureuse du cabaret, les joies et les douleurs du tzigane, la passion de l’artiste. Les images et le son dévoilent l’ambiance d’une école de danse et d’un tablao (cabaret), le travail d’artistes confirmés au talent reconnu, la préparation d’un spectacle flamenco : « El sendero flamenco, de India a Sevilla », produit à Lyon en Février 2001. Cette première, suivie d’une tournée européenne, retrace en musique, par le chant et la danse, l’histoire du flamenco. Nous vivons cette épopée, guidés par les récits de l’écrivain Bernard Leblon. Guy Darmet, Directeur de la Maison de la Danse de Lyon, nous fait partager ses sentiments pour cet art, enfant d’une tradition et d’une technique rigoureuse, enrichi d’influences multiples. Un documentaire d’Anne MACHURAT.