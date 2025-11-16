Ressources Dans la même catégorie

Conférence Danses urbaines : continuités et discontinuités culturelles Danses hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les jeunes, il y a souvent de la danse....

Documentaire Petits rats, garnes ambitions : l’épreuve finale Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de...

Conférence Danses et espaces de vie Lors de cette conférence, Muriel Piqué, artiste chorégraphe chercheuse et performeuse, témoigne en particulier du processus de création des...

Documentaire Pourquoi danser rend heureux Mambo, rock, tango, classique, orientale, pieds nus, pointes ou talons hauts, seule, en troupe ou en couple… la France...

Podcast C’est quoi ça le voguing Le voguing est un style de danse urbaine avec des mouvements inspirés des poses de mannequins lors des défilés...

Documentaire Les petits rats de l’Opéra : leurs premiers pas À l’école de danse de l’Opéra de Paris, de jeunes enfants apprennent discipline et passion. Entre rêves d’étoiles et...

Documentaire Les corps électriques À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur et fils de l’historien Benjamin Stora, ravive sa passion pour la danse hip-hop....

Podcast La danse, école de l’acceptation Xavier Pitois reçoit dans Graine de Métamorphose Hugo Marchand, danseur étoile. Qui n’a jamais rêvé de faire de sa...

Documentaire Pas d’âge pour danser Quand elle était jeune, Norma rêvait d’une carrière de danseuse. Elle a pourtant dû y renoncer : un véritable crève-coeur....

Documentaire Irréductibles danseurs Le théâtre des Arènes qui doit accueillir le nouveau spectacle Gallo-Romain est comme neuf. Frédéric n’a pas trop le...

Documentaire Danse, être là A l’occasion d’un festival de danse, la rencontre avec des artistes de pays très différents tels la Chine, l’Afrique...

Documentaire Dancing City : Johannesburg A Johannesburg, les écoles de danse africaine fleurissent. C’est aussi ici qu’on trouve le foyer musical de la deep...

Documentaire Le flex aux États-Unis – Papillon Fitness Club Le Flex : une danse encore méconnue il y a 10 ans qui se popularise notamment grâce aux clips...

Documentaire Danse, les nouvelles stars C’est à Paris, dans l’ancien marché couvert du Carreau du Temple, près de la place de la République, que...

Documentaire Hip Hop-Eration Un groupe d’une trentaine de sénior, habitant une petite ile néo-zélandaise, dont la plus agée à 94 ans, se...

Documentaire Un horizon vertical Un Horizon Vertical est la rencontre d’une artiste chorégraphe et d’un réalisateur dans le désert tunisien : rencontre autour...

Documentaire Nous, la danse ou 40 ans de danse au CNDC Artisans, bricoleurs inventifs, pitres aussi, chacun à sa façon, les chorégraphes Dominique Boivin et Philippe Decouflé ont usé leurs...

Documentaire Nu/danse Quelques réflexions sur la présence grandissante du corps nu dans la danse contemporaine. Un documentaire de J.M. Froissart

Documentaire Les dangers du breakdance pour les plus jeunes Champion du monde de breakdance, il met en garde les plus petits. Réalisation : Emmanuelle Rota