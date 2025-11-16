Danses hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les jeunes, il y a souvent de la danse....
Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de...
Lors de cette conférence, Muriel Piqué, artiste chorégraphe chercheuse et performeuse, témoigne en particulier du processus de création des...
Mambo, rock, tango, classique, orientale, pieds nus, pointes ou talons hauts, seule, en troupe ou en couple… la France...
Le voguing est un style de danse urbaine avec des mouvements inspirés des poses de mannequins lors des défilés...
À l’école de danse de l’Opéra de Paris, de jeunes enfants apprennent discipline et passion. Entre rêves d’étoiles et...
À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur et fils de l’historien Benjamin Stora, ravive sa passion pour la danse hip-hop....
Xavier Pitois reçoit dans Graine de Métamorphose Hugo Marchand, danseur étoile. Qui n’a jamais rêvé de faire de sa...
Quand elle était jeune, Norma rêvait d’une carrière de danseuse. Elle a pourtant dû y renoncer : un véritable crève-coeur....
Le théâtre des Arènes qui doit accueillir le nouveau spectacle Gallo-Romain est comme neuf. Frédéric n’a pas trop le...
A l’occasion d’un festival de danse, la rencontre avec des artistes de pays très différents tels la Chine, l’Afrique...
A Johannesburg, les écoles de danse africaine fleurissent. C’est aussi ici qu’on trouve le foyer musical de la deep...
Le Flex : une danse encore méconnue il y a 10 ans qui se popularise notamment grâce aux clips...
C’est à Paris, dans l’ancien marché couvert du Carreau du Temple, près de la place de la République, que...
Un groupe d’une trentaine de sénior, habitant une petite ile néo-zélandaise, dont la plus agée à 94 ans, se...
Un Horizon Vertical est la rencontre d’une artiste chorégraphe et d’un réalisateur dans le désert tunisien : rencontre autour...
Artisans, bricoleurs inventifs, pitres aussi, chacun à sa façon, les chorégraphes Dominique Boivin et Philippe Decouflé ont usé leurs...
Quelques réflexions sur la présence grandissante du corps nu dans la danse contemporaine. Un documentaire de J.M. Froissart
Champion du monde de breakdance, il met en garde les plus petits. Réalisation : Emmanuelle Rota
Ma vie d’artiste a suivi Léa Scher et Joachim Maudet, 2 jeunes danseurs contemporains du Conservatoire National de Musique...
