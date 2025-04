Documentaire

Un groupe d’une trentaine de sénior, habitant une petite ile néo-zélandaise, dont la plus agée à 94 ans, se préparent pour le championat du monde de danse Hip Hop à Las Vegas. Leur entraineur, la dynamique Billie Jordan est convaincue que le voyage à Las Vegas est certain. Fauteuils roulants et hanches artificielles ne sont pas des excuses. Le film se concentre sur quelques uns de ces danseurs séniors et sur leur passé : l’une d’entre elles est une activiste pacifiste connue. Et sur leur présent, qui pour certains pourrait être un obstacle au voyage comme des problèmes de dents ou un docteur qui l’interdit formellement. Et d’autres sont résolus. Une chose est sure : Le public de Las Vegas découvrira quelque chose qu’il n’a jamais vu avant ! Un documentaire de Bryn Evans.