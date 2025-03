Documentaire

La danse est l’art de mouvoir le corps humain selon un certain accord entre l’espace et le temps et elle se fonde sur un ensemble défini de mouvements dénués de signification propre. Au delà, c’est une forme de langage, de dialogue entre un corps qui s’exprime par un jeu subtil entre pensée, conscience et réalisation, du danseur avec son spectateur. C’est un mélange de passion et de rigueur qui s’établit dans un rapport intense du corps à la danse. Danser s’est s’exhaler, c’est être en transe. Danser permet de s’éveiller vers l’imaginaire, l’illusion voir l’inexistence. L’esprit et le corps sont en osmose permanente afin que cet ensemble soit éthéré. Il est difficile d’expliquer les raisons pour lesquelles un art nous attire plutôt qu’un autre et donne envie d’y consacrer une part de notre vie. À quel moment nous découvrons que nous sommes destinés à la danse ? Comment se servir de son corps comme moyen d’expression ? Comment faire vivre la danse lorsque l’on cesse de danser ? Les danseurs et danseuses du Conservatoire de La Rochelle sont formés par leur nombre d’heures d’entrainement, d’engagement et de perfectionnement, où se pose naturellement la question de la professionnalisation comme étant l’aboutissement. Documentaire réalisé par Mathieu Demené, Nicolas Gauffreteau, Romain Penalva