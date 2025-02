Documentaire

Le son monte à l’approche de la quinzaine du hip-hop? Dexter, membre du crew Résurrection a un objectif : transmettre sa technique et ses valeurs aux plus jeunes. Il les prépare au battle pour les «kids» de Montravel. A 19 ans, Zacharie est le premier Calédonien à avoir atteint le haut niveau, via le Pokemon Crew… 4 fois champion du monde! De retour au Pays, il entend mixer le parkour et le hip-hop avec la team Wolfamily. Simane, lui, est un des anciens du mouvement… même s’il n’a que 31 ans. Il sera dans l’arène pour animer les battles.