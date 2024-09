Documentaire

Née en 1924, Janine Charrat est un enfant prodige de la danse dès 7 ans. Dès son plus jeune âge, elle crée et invente des chorégraphies. On l’appelle le « Mozart » de la danse. A 12 ans elle tourne le film de Benoit-levy « La mort du Cygne » et devient une star. Elle devient le partenaire de Roland Petit pour des duos réglés par Serge Lifar ou Jean Cocteau puis monte sa compagnie « les Ballets de France » et fait le tour du monde. Documentaire réalisé par Luc Riolon et Rachel Seddoh. Coproduction ARTE – LES FILMS PÉNÉLOPE – RTBF – TSR. Diffusion ARTE le 14 novembre 2001.