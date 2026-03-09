Champion du monde de breakdance, il met en garde les plus petits. Un documentaire de Emmanuelle Rota
Qui aurait pu imaginer que les danseurs du métro se retrouveraient un jour aux Jeux olympiques ? Dany Dann,...
Découvrez l’évolution de la musique populaire de l’île depuis ses origines métissées, faisant comprendre au passage que la Salsa...
Nous sommes en 2002, les soirées « Tecktonik Killer » font rage au Métropolis, à Rungis, en banlieue parisienne....
Qu’elle soit artistique, rituelle ou sociale, la danse est un langage qui nous permet d’exprimer notre personnalité et d’entrer...
Margot maîtrise le dancefloor grâce à ses patins
Danses hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les jeunes, il y a souvent de la danse....
Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de...
Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de la danse de l’Opéra National de Paris en novembre 2014....
Le ballet évoque souvent l’élégance, la discipline et la beauté du mouvement. Mais derrière les paillettes et les tutus...
Née en 1924, Janine Charrat est un enfant prodige de la danse dès 7 ans. Dès son plus jeune...
A l’âge de 22 ans, il a osé défier les autorités russes et le KGB en choisissant de rester...
« Fa’aheimoe ou L’encre et le geste » raconte l’histoire de deux rencontres exceptionnelles : entre deux expressions artistiques: la Peinture...
Découvrez le klapping ! Inventées par deux Australiens, l’ancien footballeur Ahilan Ratnamohan et le danseur hip-hop Firas Shahee, ces chorégraphies...
Bouba LANDRILLE TCHOUDA, chorégraphe et directeur artistique de la Compagnie MALKA, intervient régulièrement en prison à l’occasion de ses...
Le cabaret burlesque fait beaucoup d’adeptes chez les danseuses. Mais les hommes s’y intéressent de plus en plus, au point...
Des portraits de femmes et d’hommes, amateurs et professionnels, qui chacun vont participer directement ou indirectement au Défilé de...
S’immergeant dans la vie nocturne caribéenne d’Europe, Sylvia Camarda découvre le monde du dancehall, joyeux chaos de chorégraphies spectaculaires....
Ce documentaire propose aux téléspectateurs de découvrir le flamenco, l’atmosphère chaleureuse du cabaret, les joies et les douleurs du...
L’atelier Mirare a été mis en place à l’initiative de la MAS les Floralies, en partenariat avec le Carreau...
