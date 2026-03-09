Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les dangers du breakdance pour les plus jeunes Champion du monde de breakdance, il met en garde les plus petits. Un documentaire de Emmanuelle Rota

Documentaire En immersion dans la vie de l’équipe de France de breakdance Qui aurait pu imaginer que les danseurs du métro se retrouveraient un jour aux Jeux olympiques ? Dany Dann,...

Documentaire La salsa, comment laisser parler la sensualité des corps Découvrez l’évolution de la musique populaire de l’île depuis ses origines métissées, faisant comprendre au passage que la Salsa...

Podcast Tecktonik : danser, mourir, recommencer (1/3) ﻿Nous sommes en 2002, les soirées « Tecktonik Killer » font rage au Métropolis, à Rungis, en banlieue parisienne....

Podcast Ce que la danse révèle de nous Qu’elle soit artistique, rituelle ou sociale, la danse est un langage qui nous permet d’exprimer notre personnalité et d’entrer...

Documentaire Un chausson de danse d’exception Margot maîtrise le dancefloor grâce à ses patins

Conférence Danses urbaines : continuités et discontinuités culturelles Danses hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les jeunes, il y a souvent de la danse....

Documentaire Petits rats, garnes ambitions : l’épreuve finale Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de...

Documentaire Relève – Benjamin Millepied à l’Opéra de Paris Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de la danse de l’Opéra National de Paris en novembre 2014....

Article 4 infos insolites sur le ballet Le ballet évoque souvent l’élégance, la discipline et la beauté du mouvement. Mais derrière les paillettes et les tutus...

Documentaire Janine Charrat, l’instinct de la danse Née en 1924, Janine Charrat est un enfant prodige de la danse dès 7 ans. Dès son plus jeune...

Documentaire Rudolf Noureev, le prix de la liberté A l’âge de 22 ans, il a osé défier les autorités russes et le KGB en choisissant de rester...

Documentaire L’encre et le geste « Fa’aheimoe ou L’encre et le geste » raconte l’histoire de deux rencontres exceptionnelles : entre deux expressions artistiques: la Peinture...

Documentaire Le foot sans le ballon, c’est de la danse Découvrez le klapping ! Inventées par deux Australiens, l’ancien footballeur Ahilan Ratnamohan et le danseur hip-hop Firas Shahee, ces chorégraphies...

Documentaire Monstres & Compagnies… Bouba LANDRILLE TCHOUDA, chorégraphe et directeur artistique de la Compagnie MALKA, intervient régulièrement en prison à l’occasion de ses...

Documentaire L’art burlesque au masculin Le cabaret burlesque fait beaucoup d’adeptes chez les danseuses. Mais les hommes s’y intéressent de plus en plus, au point...

Documentaire Dans leurs pas, sur la route du défilé Des portraits de femmes et d’hommes, amateurs et professionnels, qui chacun vont participer directement ou indirectement au Défilé de...

Documentaire Le Dancehall : chorégraphies spectaculaires S’immergeant dans la vie nocturne caribéenne d’Europe, Sylvia Camarda découvre le monde du dancehall, joyeux chaos de chorégraphies spectaculaires....

Documentaire Etre Flamenco ! Ce documentaire propose aux téléspectateurs de découvrir le flamenco, l’atmosphère chaleureuse du cabaret, les joies et les douleurs du...