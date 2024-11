Conférence

Devant l’urgence climatique, il est temps de parler avec franchises des enjeux et rompre les tabous sociaux associés. Guillermo Fernandez est ingénieur de formation et il s’est mué depuis peu un militant climatique. Sa grève de la faim de 39 jours devant le Palais fédéral a abouti à une formation sur la crise climatique pour les parlementaires. Consultant et chef de projet informatique à mi-temps, il milite pour la rénovation des bâtiments et la réduction des émissions de CO2. Il critique l’inaction des autorités face aux enjeux climatiques et croit en l’impact positif de l’action collective pour un avenir meilleur. Malgré les défis, il encourage l’enthousiasme et la solidarité, notamment envers ses trois enfants, pour construire un futur durable.